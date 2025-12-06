恋愛で一番つらいのは「もしかして浮気されてる？」という不安。けれど実際、浮気の心配がほとんどない“彼女一筋タイプ”の男性も存在し、そういう男性には共通する性格の傾向があるんです。そこで今回は、彼女一筋に愛し続ける男性に共通する性格面の特徴を紹介します。外見よりも内面を大切にする一途な男性は、女性の見た目だけでなく性格や価値観をしっかり見ています。「優しさに惹かれる」「考え方が素敵」など、内面を自然