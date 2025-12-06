「君だけだよ」「本気で好きだから」――。そんな彼の言葉を信じていた頃は、関係の曖昧さすら甘く感じられていたはずなのに、ある瞬間ふと、「あれ、私だけ盛り上がってた？」と冷静になってしまう。不倫関係には、そんな“現実を突きつけられる瞬間”が突然訪れるものです。そこで今回は、不倫関係で“現実”に気づく瞬間について解説します。彼の家庭都合で会えない日が続いたとき最初は「忙しくて」「今日は無理で…」で納得で