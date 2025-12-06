彼の表情が、他の誰に向けるときより柔らかく見える瞬間ってありませんか？話しかけたときに目の奥がふわっと笑ったり、声のトーンが優しくなったり。男性は本命の女性に対してだけ、“安心とときめき”が同時にあふれる特別な表情を見せます。目の奥が笑うのは“心から喜んでいる”サインただ口角が上がる笑顔ではなく、目元までゆるむような柔らかさがあるとき。それは、本命女性を前にしたときに出る特有の反応です。会った瞬間