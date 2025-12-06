「一緒に暮らせばもっと仲良くなれる」と思って始めた同棲なのに、小さな違和感が積み重なっていく。そんな経験をしたことはありませんか？交際中には見えなかった生活リズムや価値観のズレは、毎日の暮らしの中でじわっと存在感を増すものです。そこで今回は、同棲して初めて気づく“生活の違和感”を紹介します。家事の“当たり前”が微妙に噛み合わない同棲を始めると、まず露わになるのが家事に対する考え方の違いです。どのタ