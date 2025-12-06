冬の定番ニット。中でもカーディガンは“羽織り・トップス・インナー”と使い道が多く、ひとつ持っておくとコーデの幅がぐっと広がります。今年らしさを出すなら、断然おすすめなのが“ショート丈”。重心が上がってスタイルアップできるうえ、レイヤードとも相性抜群です。そこで今回は、ユニクロの「スフレヤーンショートカーディガン」を主役に、大人の冬コーデを即アカ抜けさせるレイヤード術を紹介します。チクチクしない“ス