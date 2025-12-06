【ストックホルム共同】ノーベル生理学・医学賞を受賞する坂口志文大阪大特任教授は6日にストックホルム市内で開かれた公式記者会見で「今回のノーベル賞を通じ社会に医学研究の重要性を認識してもらうことで、基礎研究への支援が必要だと訴えたい」と語った。