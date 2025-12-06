鏡の前では「今日のショート、いい感じ」と思えても、ふとガラスに映った横顔を見て「なんだか老けて見える…？」と感じる瞬間がありませんか？正面が整っていても、横から見ると“もっさり感”が出やすいのが大人世代にありがちなショートヘアの落とし穴。そこで今回は、そんな“もっさり感を解消”するコツを紹介します。後頭部の“丸み不足”は一気に老け見えにつながる大人のショートヘアでまず意識したいのが、後頭部の丸み。