「お腹まわりが落ちにくい」「下半身だけ重たく見える…」といった悩みをまとめてケアしたい人におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ダブルレッグレイズ】。お腹・腰・脚が同時に働き、ゆるんだ重心が自然と引き上がるので、続けるほど“縦のライン”が際立ち、シルエットがすっきりしていきます。下半身だけ太って見えるのは“重心の低下”が原因年齢とともに下半身が太りやすくなるのは、単なる体重の問題ではなく、