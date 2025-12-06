ロックバンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」の和田唱が６日、都内で行われた「ドキュメンタリー『夢と創造の果てにジョン・レノン最後の詩』トークイベント」に、ビートルズ研究家の藤本国彦氏とともに出席した。ビートルズマニアの和田は、同イベントの出演に終始上機嫌。「僕にとって、これは仕事ではありません。ご褒美タイムです」と冒頭から笑いを誘った。ビートルズの虜となったのは中学時代だ。「今に至るまで夢中で