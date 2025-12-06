明石家さんまが６日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。元ジャングルポケットの斉藤慎二からギャグを譲り受けたと明かした。この日のゲストアシスタントの小野田あやさ（アップアップガールズ（仮））が、ジャングルポケット・おたけが経営するもんじゃ焼き屋で「アルバイトをしていた」と話した時のこと。さんまは「俺はなんせ、斉藤の『はぁ〜い！』はいただいてるからね。あれ今、俺のもんなんです」と