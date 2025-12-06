ボートレース徳山の「ニッカン・コム杯争奪戦」は６日、予選３日目が行われた。?社長レーサー?酒見峻介（４０＝佐賀）は３日目７Ｒで２着。１１Ｒは展開も悪く６着で、予選最終日はとなる７日は得点率２１位からの勝負駆けに挑む。３節連続優出中の相棒５８号機は「チョイ伸びるし、出足関係も悪くない」と強めの舟足だ。エステや健康サロンの経営に、ドア用生体認証システムの販売など、幅広く事業を展開している。本業の方は