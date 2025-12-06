AKB48が6日、東京・日本武道館で開催中の4日間連続公演（7日まで）の3日目を迎えた。「20周年記念コンサートPart2」と題して行い、オープニング曲の「RIVER」から高橋みなみ（34）、小嶋陽菜（37）、峯岸みなみ（33）、柏木由紀（34）、指原莉乃（33）のOG5人が登場。会場からは大歓声が起きた。高橋は衣装が“飛ぶ”ハプニングに見舞われたが、「（ペース）飛ばしすぎて衣装が飛びました」と、ライブにかける意気込みを感じさ