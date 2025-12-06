ドジャースからＦＡとなったキケ・ヘルナンデス選手の妻、マリアナさんが６日までにＳＮＳを更新。「楽しい１１月」の思い出を公開した。ワールドシリーズ優勝後も、メディア出演など多忙を極めたキケ。第２子妊娠中の妻を伴って、夫婦揃ってイベントに姿を見せることも多く、元ミスプエルトリコのマリアナさんの、マタニティーコーデも注目を集めた。マリアナさんはニット系など動きやすく体を締め付けない素材の服で、ボル