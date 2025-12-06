人生は何度でもやり直しができます。どんなに辛いことがあっても、生きていれば希望は見つかりますし、新しい人生を歩むこともできるのです。今回は必死で家庭を支え子どもを育ててきたママが、人生において大きな決断をする、そんなお話です。第14話さよなら義実家！【編集部コメント】セイヤくんはきっと、マイさんのことを「なんでも自分の言うことを聞いてくれる、都合のいい存在」くらいにしか思っていなかったのでしょう。