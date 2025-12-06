防衛省は、中国の空母が沖縄本島と宮古島の間の海域を通過し、太平洋上で戦闘機などの発着訓練を行ったと明らかにしました。【画像】5日にはミサイル駆逐艦など3隻が東シナ海に向けて航行防衛省によりますと、6日午前7時ごろ、中国の空母「遼寧」のほかミサイル駆逐艦3隻が沖縄本島と宮古島の間を抜けて太平洋へ進みました。その後、空母「遼寧」は戦闘機やヘリコプターの発着艦の訓練を行ったことが確認されています。また