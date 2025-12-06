◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)卓球の混合団体ワールドカップに挑む日本は、強豪フランスに大接戦の末に敗れました。今大会は男女混合の団体戦で、5種目(混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に)各マッチ3ゲームを実施。獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となった段階で勝利となります。ステージ1では4チームが4グルー