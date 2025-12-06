この状況で冷静に証拠を押さえられる奥さんすごいですね…。家ではそっけないのに、不倫相手と思われる後輩とは楽しそうにやり取りしちゃって。ほんと、気持ち悪いです…！【まんが】再構築ってしんどい(ウーマンエキサイト編集部)