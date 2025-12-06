シンガー・ソングライターのKecori（けこり）が6日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。第1子となる男児出産を公表した。「いつも応援してくださる皆様へ」と題し、「先日、第一子となる元気な男の子が誕生しました」と報告。小さな手の赤ちゃんに指を握られた“手つなぎショット”も公開し、「何の前触れもなく、いきなりの報告になってしまいましたが新しい命を授かってから、体調にあまり余裕が無く無事に産まれ