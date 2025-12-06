次回12月13日（土）よる10時30分〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。12月13日（土）の出演アーティストと歌唱楽曲の情報を解禁！日本のメディアが初潜入！BIGBANGやBLACKPINKらが所属する韓国・ソウルのYGエンターテイメントの本社を、MC松下洸平が訪れる。2020年に華々しくデビューし、アジアの新人賞を総なめにした大注目のYGボーイズグループ・TREASUREが松下を案内！ジムや食堂にレッスン場まで！日本のメディアに今まで明