ボートレース蒲郡のＧ?「オールレディース三遠ネオフェニックス杯争奪ガマの女王決定戦」は６日、優勝戦が行われ、１号艇の今井美亜（３５＝福井）がインから逃げて１着。通算９回目の優勝を飾った。進入は枠なり３対３。インからコンマ１０のトップＳを決めて先マイ。「逃げたかったので、後悔だけはしないように」と昼一番から整備に着手。１Ｍで後続を突き放す快勝劇だった。予選は４勝を挙げ、得点率トップ通過からの