レイヤードが楽しくなる今の季節、おすすめしたいのがジャンスカ。ニットトップスやブラウスと重ねて自分らしいアレンジを楽しめるから、冬コーデの幅がぐっと広がりそうです。今回はウールライク素材やセットアップ風デザインを採用した、40・50代が取り入れやすい大人見えジャンスカを【ハニーズ】からセレクトしました。普段はワンピース派という人も、ぜひこの機会にチェックしてみて。 ゆるっ