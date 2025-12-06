◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）女子フリーが行われ、日本勢はショートプログラム（ＳＰ）３位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４６・９８点、合計２２０・８９点で２位。同５位から出た坂本花織（シスメックス）が１４９・４０点、合計２１８・８０点で３位だった。悔しげな表情だった坂本の目に涙が浮かんだ。演技後の取材対応中に銅メダルが確定。そのこ