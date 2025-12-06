「柔道・グランドスラム東京大会」（６日、東京体育館）試合会場で引退選手セレモニーが行われ、今年６月に引退し、新日本プロレスに入団した２１年東京五輪男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（２９）が出席した。国内で開催される唯一の国際大会の畳に上がった元五輪王者は「プロレスラーのウルフアロンです」と異例の自己紹介。「２３年間柔道で培ったことは、新しいプロレスの道に進んだ僕の中にも生き続けています。