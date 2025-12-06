フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日・愛知ＩＧアリーナ）――女子フリーは、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４６・９８点をマークし、合計２２０・８９点で２位に入った。ＳＰ５位の坂本花織（シスメックス）がフリーは１４９・４０点で１位となり、合計２１８・８０点で３位。アリサ・リュウ（米）が優勝した。アイスダンスは世界王者のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組（米）