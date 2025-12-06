【ブンデスリーガ】マインツ 0−1 ボルシアMG（日本時間12月6日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟の“一瞬の動き”→相手の様子がおかしくなるマインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、競り合いの中で後ろから突き飛ばされた。相手のファウルを誘う巧みなプレーにファンが賛辞を送っている。マインツは日本時間12月6日、ブンデスリーガ第13節でボルシアMGと対戦。佐野はアンカーでスタメン出場し、同じくスタメン出場とな