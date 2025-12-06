2026年6月の開催が予定されているアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催となるW杯。6日にグループステージの抽選会が行われ、日本はオランダ、チュニジア、欧州プレイオフの勝者が本戦出場を決めるグループFに入った。W杯は今大会から出場枠が増えている。従来の32か国から48か国に増加。そのためグループステージを突破したとしても、決勝トーナメントはベスト32からスタートする。日本が目標とするのはベスト8だが、そこにたどり