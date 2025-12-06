ボクシング・WBCは日本時間6日、公式サイトで最新の世界ランキングを発表した。バンタム級では日本人選手に動きがあった。 前回1位だった那須川天心は、11月25日に井上拓真とWBC同級王座決定戦で判定負けを喫し2位に後退。そして1位にはフライ級とスーパーフライ級(ともにWBAとWBC)で戴冠した世界2階級制覇王者ファン・フランシスコ・エストラーダがランクインした。この2人にはWBCから対戦指令が出るとの噂があり、今後の動