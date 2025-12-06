10月のエヴァートン戦以降、リーグ戦での勝利がないトッテナム。11月のノースロンドンダービーは4-1でアウェイでアーセナルに敗れ、ホームでのフラム戦はまさかの黒星となった。直近のニューカッスル戦ではなんとか引き分けたが、14試合を終えて11位。ボトムハーフに沈んでいる。そんなスパーズだが、来夏の移籍市場でDFの補強を検討しているようだ。『Team Talk』によると、ターゲットはプレミアリーグのブライトンに所属するヤン