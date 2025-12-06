明治安田J1リーグ第38節、首位の鹿島アントラーズはホームで横浜F・マリノスを2-1で下し、2025年のJ1リーグ王者に輝いた。今年6月にシント・トロイデンから加わった小川諒也は、左サイドバックのポジションで先発フル出場し、大一番の勝利に貢献。「鹿島に来た時には首位に立っていたので、自分の仕事としては1位のまま優勝させること。結果的に1位のまま終わることができたのは、すごく良かった」と胸を撫で下ろす。「喜びは