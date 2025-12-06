【テヘラン＝吉形祐司、ニューデリー＝青木佐知子】アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバン暫定政権と、パキスタンの報道官はそれぞれ、国境地帯で５日夜に衝突があったとＳＮＳで発表した。アフガンの民放トロニュースは６日、パキスタン軍による攻撃で、民間人５人が死亡、５人が負傷したと報じた。双方とも相手側から攻撃があったと非難している。タリバンの報道官は５日、「パキスタン側が攻撃を仕掛けたため対応した」