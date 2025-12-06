中国で、日本のアイドル文化が元となった「地下アイドル」が広がりをみせています。日中関係が緊張し、日本人歌手のコンサートなどの中止が相次ぐ中でも人気を集める理由とは。◇アイドル「みんなー、いくよー！」日本語で熱唱しているのは、中国のアイドルたち。中国ではいま、小規模なライブハウスなどで活動する「地下アイドル」が続々と誕生しています。2年前には40組ほどたったグループが、ことし3月には250組を超える