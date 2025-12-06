◇フィギュアスケートGPファイナル最終日（2025年12月6日名古屋市・IGアリーナ）フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル最終日が名古屋市内で行われ、坂本花織（シスメックス）の何気ない行動にネットで賛辞が送られた。坂本は2番滑走で登場。「愛の讃歌」に乗って冒頭のダブルアクセルから全てのジャンプを着氷。大きなミスなく終えた。演技が終わると、やり切った表情で、笑顔を見せながら大きく息をついた。合