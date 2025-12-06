グローバルボーイズグループ・TREASUREが、13日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：30〜後11：24）に出演。TREASUREが所属する韓国・ソウルのYGエンターテイメントの本社に日本のメディアとして初潜入する。【写真】松下洸平を案内するTREASURE（アサヒ、ジュンギュ、ジフン、ハルト）同番組アーティストナビゲーターを務める松下洸平が、BIGBANGやBLACKPINKらが所属するYGエンターテイメントの本社を訪れる。20