フィギュアスケート女子で２０２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）が、エースの意地を見せて大号泣だ。ショートプログラム（ＳＰ）５位で迎えたグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、愛知・ＩＧアリーナ）のフリーでは全体１位の１４９・４０点、合計２１８・８０点で逆転の銅メダル獲得となった。「昨日のミスもあったので、若干そこがよぎってちょっと怖かったけど、何とかやれるところまではやった」と