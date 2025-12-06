テレビアニメ化もされた、人気漫画『桃源暗鬼』。作者の漆原侑来さん（35）に、漫画の誕生秘話やビジュアルのこだわり、お気に入りのキャラクターなどについてインタビューしました。漫画は、鬼と桃太郎、それぞれの血を引く者の戦いを描いた物語。2020年から『週刊少年チャンピオン』で連載がスタートし、単行本の発行部数は500万部（出版社発表）を記録しています。■「さらっと決まるんだ」アニメ『桃源暗鬼』の反響――アニ