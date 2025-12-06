【香港＝遠藤信葉】香港にある中国治安当局の出先機関、国家安全維持公署は６日、香港で起きたマンション火災や７日の立法会（議会）選挙を巡り「虚偽情報を拡散した」として、一部外国メディアの責任者と記者を聴取したと発表した。メディア名は明らかにしていない。選挙前に批判的報道を抑え込む思惑とみられる。同署は「報道は香港政府の救援活動を中傷し、選挙を妨害して社会の分断をあおった」と主張した。