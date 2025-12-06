◆バレーボール・大同生命SVリーグ女子SAGA久光スプリングス1―3PFUブルーキャッツ石川かほく（6日、福岡市・照葉積水ハウスアリーナ）2位のSAGA久光が6位のPFUに25―27、17―25、25―15、18―25で敗れ、開幕3連敗後から続いた連勝は「13」で止まった。通算13勝4敗で順位は2位のまま。10勝7敗のPFUも6位のまま。7日も同アリーナでPFUと対戦する。（記録は速報値）13連勝中はなかなか見られなかった連続失点が、第1セットの