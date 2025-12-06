巨人は６日、都内のホテルで巨人軍ＯＢ会総会・懇親会を開催した。総会にはＯＢ、現役首脳陣、球団幹部含め６７人が出席した。山口寿一オーナーは壇上で「ＯＢの皆さんの叱咤激励を来季こそは力に変えて、リーグ優勝、それから日本一をつかむ。私の立場では、それを目指すということをいうに尽きると思っております」などとあいさつした。出席した主なＯＢは以下の通り。王貞治、中畑清、張本勲、柴田勲、高田繁、吉田孝