ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースin大村9〜BTS長崎五島開設19周年記念〜」は6日、最終日の11Rで優勝戦が行われ、井上恵一（56＝福岡）が黒野元基の2コース捲りを許さぬ豪快逃げで今節6回目の1着。2016年7月27日の児島以来となる通算25回目の優勝を、自身初のパーフェクトで飾った。2着に中野希一、3着に川原祐明が入り3連単＜1＞＜4＞＜5＞は3980円（14番人気）。これを受けて、同じ72期の元レーサーで現在、本紙