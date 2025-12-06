映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が公開40周年を迎えたことを記念して、千葉・幕張メッセで開催している世界最大級のポップ・カルチャーイベント『東京コミックコンベンション 2025』（12月5日〜7日）では、特別な展示ブースが設けられています。ブースには、PART2の撮影で実際に使用した『ホバーボード』や、PART3でマイケル・J・フォックスさんが着用した主人公のマーティ・マクフライの衣装が2種類、タイムマシン『デロ