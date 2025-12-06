■フィギュアスケート・グランプリファイナル（6日、愛知・IGアリーナ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）3位の初出場・中井亜美（17、TOKIOインカラミ）が銀メダルに輝いた。25年世界選手権・金メダルのアリサ・リウ（20、アメリカ）が逆転優勝。SP5位の坂本花織（25、シスメックス）がフリー1位の演技で挽回