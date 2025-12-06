女優・高橋ひとみ(64)が6日、自身のインスタグラムを更新。「大好き」という人気タレントとの2ショットを公開した。高橋は「テレビ朝日「ニッポンめしあがれ」で大好きな榊原郁恵さんとご一緒させていただきました」とつづり、タレント・榊原郁恵との2ショットをアップ。「郁恵さんの笑顔はいつも最高です楽しくてあっという間に時間が過ぎてしまいました」と共演の感想を記していた。