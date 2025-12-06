巨人の甲斐拓也捕手が主催する少年野球の大会「甲斐拓也杯」が地元・大分市で開催された。野球を楽しむ子どもたちを見守った甲斐は「シンプルに野球を楽しんでやっていていいなと思いました」と笑顔。「やっぱり子どもたちが１人でも多く野球を好きになって続けてほしいと思うし、こういった試合をする機会も増やせればいいなと思いました」と野球人気の上昇を願った。