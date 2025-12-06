２０１２年２月から活動を休止していた３人組バンド「レミオロメン」が、結成２５周年記念日である６日、公式サイトを更新し、活動再開を発表した。３月９日から１５年ぶりとなる全国ツアー「レミオロメンＲｅｕｎｉｏｎＴｏｕｒ２０２６」を開催する。公式サイトでは１１月２９日からカウントダウンが表示され、この日夜、ＹｏｕＴｕｂｅの公式チャンネルで３人が演奏するスタジオライブ映像を公開。エンディングでツア