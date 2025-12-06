「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）昨年２位で、ＳＰ首位の千葉百音（２０）＝木下グループ＝はジャンプでのミスが響き、まさかの５位に終わった。冒頭の３回転フリップ−３回転トーループを成功させたが、続く３回転ループが２回転となり、さらに転倒。続く３回転サルコーでも転倒と、厳しい展開となった。ダブルアクセルは決め、後半へ。３回転ルッツ−ダブルアクセルのシークエンスを成功させ