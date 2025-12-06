「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）女子フリーが行われ、２２年北京五輪銅メダリストで、ＳＰ５位からの巻き返しを狙った坂本花織（２５）＝シスメックス＝はフリー１４９・４０点、合計２１８・８０点をマークし、逆転で３位となり、銅メダルを獲得。銀メダルを獲得した１７歳の中井亜美とともに日本勢上位２人に入り、３大会連続五輪代表入りへ前進した。３位になったことが判明した瞬間、しゃ