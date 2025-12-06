ダウンタウン松本人志（62）が6日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」で2度目の生配信を行った。松本のものまね芸人、JPが11月1日に行った1回目の配信をVTR収録ながら“完コピ”実演して沸かせたほか、ゲストとして松本の兄、隆博さんが登場。「7、8年ぶり」という再会を果たし、母から預かったという手紙を読み上げたほか、隆博さんがギターを片手にオリジナルソング「親友」と「尼崎なオカン」の2曲を披露