【ストックホルム＝長尾尚実】ノーベル賞を受賞する坂口志文・大阪大特任教授（７４）（生理学・医学賞）と、北川進・京都大特別教授（７４）（化学賞）は６日、スウェーデンのストックホルムにあるノーベル博物館を訪れ、館内の椅子の裏にサインした。受賞者は記帳代わりに博物館内にあるカフェの椅子にサインをし、ゆかりのある品を寄贈するのが恒例行事。２人は関係者の案内で博物館に入り、漢字で氏名を記すなどしていた。