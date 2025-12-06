愛知県豊田市で6日、野焼きをしていた80代くらいの男性の服に火が燃え移り、意識不明の重体とみられています。6日午前11時50分ごろ、豊田市穂積町の田畑で「野焼き中に火が体に燃え移った」と、男性自ら119番通報しました。消防車など6台が出て火はおよそ30分後に消し止められましたが、男性は通報した後に容体が悪化し、病院に運ばれましたが、意識不明の重体とみられます。警察によりますと、男性は80代くらいとみられ、