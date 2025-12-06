今回、Ray WEB編集部はインターン先の社員について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のみかは、コスメ関連の会社でインターンをしています。ある日会社でみかたちの歓迎会が行われ……？みかは社員の大河さんから、失礼な言葉を投げかけられました。あまりの出来事に彼女は、驚いています。このあとみかは、どうなるのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖